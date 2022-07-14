Нарушитель уклонился от наказания, его ищут

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Артема Владимировича Ашанина. Его подозревают в совершении двух преступлений, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина 1990 года рождения предположительно нарушил правила эксплуатации транспортного средства и ПДД, а также уклоняется от отбывания назначенного ранее наказания.

Всех, кто располагает какими-то сведениями о месте его нахождения, просят сообщить по номерам: 8 911 4092696, 8 911415 25 87., а также 8 814 2 739 154 Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД Карелии