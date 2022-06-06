Самокатчик насмерть сбил женщину в Москве

Мужчина на электросамокате сбил пенсионерку на востоке Москвы. В результате аварии пожилая женщина скончалась, сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла в районе Ивановское днем 4 июня. 83-летняя москвичка после столкновения с самокатчиком попала в реанимацию с переломом черепа, ребер и ноги.

Медики боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не удалось. Пенсионерка умерла на следующий день. Фото: скриншот видео РЕН-ТВ