06 июня 2022, 09:50
Самокатчик насмерть сбил женщину в Москве
Врачи не смогли спасти пенсионерку, получившую тяжелые травмы в столкновении с мужчиной на электросамокате
Мужчина на электросамокате сбил пенсионерку на востоке Москвы. В результате аварии пожилая женщина скончалась, сообщает РЕН-ТВ.
По данным телеканала, трагедия произошла в районе Ивановское днем 4 июня. 83-летняя москвичка после столкновения с самокатчиком попала в реанимацию с переломом черепа, ребер и ноги.
Медики боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не удалось. Пенсионерка умерла на следующий день. Фото: скриншот видео РЕН-ТВ