Россиян предупредили об опасности холодного душа

Принятие холодного душа может вызвать резкое повышение давления и проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом предупредил кардиолог Владимир Хорошев, его слова приводит радио Sputnik.

«Чем дольше мы стоим под холодным душем, тем серьезнее холодовая травма: длительный капилляроспазм ведет к кислородному голоданию, это приводит к мощной интоксикации и влияет на жизненно важные органы: головной мозг, сердце, печень, поджелудочную железу»,

- рассказал специалист.

Хорошев подчеркнул, что стоять под холодной водой можно не более трех минут. А людям с хроническими болезнями и вовсе стоит отказаться от такой процедуры.

Также нельзя мыть голову в холодной воде. Это приведет к ослаблению местной иммунной системы - человек становится более подвержен угрозе таких заболеваний, как грипп или ОРВИ. К тому же, в холодной воде голова попросту не промоется, заключил врач. Фото: pexels.com