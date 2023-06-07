Самая длинная песня на планете угодила в Книгу рекордов Гиннесса

Самая длинная песня в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса. Сочинил и записал ее писатель и исследователь из Индии Джагадиш Пиллаи, сообщает издание «Сноб».

Трек длится 138 часов 41 минуту и 20 секунд. Песня основана на поэтическом произведении «Шри Рам Чарит Манас» поэта Тулсидаса о легендарном принце Раме состоит из более чем 15 тысяч стихов и считается одним из шедевров литературы на хинди.

Пиллаи начал работать над песней в 2019 году, но случилась пандемия. Проект удалось воплотить в жизнь в конце 2022 года. Весь процесс занял 4 года, 63 дня и 295 часов. // фото с сайта guinnessworldrecords.com