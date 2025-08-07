07 августа 2025, 10:32
С утонувшим в реке Выг ребенком простятся в Карелии
7 августа в Беломорске похоронят погибшего 14-летнего мальчика
фото freepik
14-летний мальчик погиб, купаясь в реке Выг в Беломорске. Тело ребенка нашли накануне, сегодня 7 августа состоятся похороны. Об этом сообщили родные погибшего в сообществе «Беломорская трибуна – наша газета».
Прощание с погибшим ребенком пройдет в траурном зале в ЦРБ, похоронят школьника в 14:00.
Мама погибшего поблагодарила всех, кто помогал в поисках ребенка: «Вы вернули его к нам, дали возможность попрощаться. Низкий Вам поклон».
Несовершеннолетний пропал во время купания 4 августа. Очевидцы сообщили, что он утонул, были организованы поиски. Следователи проводят проверку. © «Петрозаводск говорит»