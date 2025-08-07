С утонувшим в реке Выг ребенком простятся в Карелии

14-летний мальчик погиб, купаясь в реке Выг в Беломорске. Тело ребенка нашли накануне, сегодня 7 августа состоятся похороны. Об этом сообщили родные погибшего в сообществе «Беломорская трибуна – наша газета».

Прощание с погибшим ребенком пройдет в траурном зале в ЦРБ, похоронят школьника в 14:00.

Мама погибшего поблагодарила всех, кто помогал в поисках ребенка: «Вы вернули его к нам, дали возможность попрощаться. Низкий Вам поклон».

Несовершеннолетний пропал во время купания 4 августа. Очевидцы сообщили, что он утонул, были организованы поиски. Следователи проводят проверку. © «Петрозаводск говорит»