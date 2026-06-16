С 1 марта жители Петрозаводска могут платить за проезд меньше

При оплате картой платёжной системы «Мир», загруженной в смартфон, пассажир получает скидку 8 рублей. Подключение к интернету не требуется

Фото: Пресс-служба платежной системы «Мир»

В Петрозаводске с 1 марта вводится скидка на проезд в общественном транспорте. Петрозаводчане могут существенно сэкономить. При оплате картой платёжной системы «Мир», загруженной в смартфон, стоимость поездки уменьшится на 8 рублей. Акция будет действовать до 30 июня 2026 года.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо заранее добавить карту «Мир» в мобильный платёжный сервис — например, в приложение Mir Pay для смартфонов на Android. При посадке в транспорт нужно приложить смартфон к валидатору и дождаться списания средств — скидка применится автоматически.

Скидка распространяется на:

все троллейбусные маршруты города;

шесть автобусных маршрутов муниципального предприятия «Городской транспорт» (№ 16, 18, 23, 30, 31, 32);

автобусные маршруты № 9 и 26, которые обслуживаются частными перевозчиками.

При этом скидка предоставляется только при оплате через смартфон. Если использовать пластиковую карту «Мир», льготная цена не действует.

«Сегодня бесконтактная оплата в транспорте становится неотъемлемой частью городской жизни. Мы хотим, чтобы эта возможность была еще и максимально выгодной, позволяя пассажирам сокращать ежедневные траты. Ведь даже небольшая скидка поможет значительно сэкономить семейный бюджет при частых поездках по городу. Мы уже проводили подобную акцию в 2023 году. Тогда жители города сэкономили суммарно около 6 млн рублей. Теперь они смогут вновь оценить наше специальное предложение при поездках на транспорте», — рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Михаил Ершов, первый заместитель Главы Петрозаводска, подчеркнул, что администрация города активно модернизирует транспортную систему: запускаются новые автобусные маршруты, развивается троллейбусное сообщение.

«Наше муниципальное предприятие «Городской транспорт» обслуживает все троллейбусные маршруты и шесть автобусных (№ 16, 18, 23, 30, 31 и 32) – по регулируемому тарифу. Конечно, на них будет действовать акция национальной платежной системы «Мир». Отрадно, что к ней присоединились и некоторые наши частные перевозчики. Скидка будет действовать также в автобусах № 9 и 26. Уверен, что горожане по достоинству оценят акцию», – заявил первый заместитель Главы Петрозаводска Михаил Ершов.

Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система. Она объединяет более 220 банков‑участников (приём и обслуживание карт), насчитывает свыше 210 банков‑эмитентов и выпустила более 476 млн карт. Держатели карт «Мир» могут пользоваться и другими преимуществами, например получать кешбэк за покупки у партнёров системы.

Подробности об акции можно узнать на сайте vamprivet.ru

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