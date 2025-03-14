Рыбаки оказались на оторвавшейся льдине в Ладожском озере

В Ладожском озере рыбаки оказались на оторвавшейся льдине. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

По данным источника, сигнал о происшествии в акватории Ладоги поступил на пульт дежурного сегодня днем. Сообщалось о трех рыбаках на льдине.

На помощь людям отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Спасатели эвакуировали рыбаков на берег в деревню Лахты.

Жителям и гостям Северо-Запада напоминают о том, что весенний лед крайне опасен для жизни.