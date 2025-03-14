Венеру в середине марта будет видно вечером и утром

С 17 по 25 марта Венера будет видна как утром, так и вечером. Такое бывает лишь раз в восемь лет, сообщает РИА Новости. После 25 марта Венеру будет видно только утром.

Одну из самых ярких и заметных на небосклоне планет увидят в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. Видимость Венеры называется двойной - эффект возникает, когда планета находится в нижнем соединении с Солнцем (между Землей и Солнцем).

Планету будет видно разу после захода Солнца низко над западной частью горизонта, а также утром, перед восходом Солнца, над восточной частью горизонта.

Будет виден и серпик Венеры, который иногда называют «Венерианским месяцем». А в телескоп можно будет рассмотреть удлинения «рогов» серпа Венеры - явления, возникающего из-за наличия на планете слоя облаков верхнего яруса, располагающегося выше основного слоя облаков.