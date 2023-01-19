Рыбак отбился от 8 волков и остался против хищников с одним патроном

Рыбак в Мурманской области ехал по реке и попал в окружение стаи волков. Мужчина смог отстреляться от хищников, его рассказ опубликован в Telegam-канале «Срочно! Мурманск».

Волки не просто подступали, но уже пытались наброситься на человека. К счастью, у него с собой был карабин. Рыбак начал стрелять и убил двух хищников.

Остальные шесть отступили. При этом у мужчины остался только один патрон. Он срочно позвонил знакомому и вызвал его не подмогу. // фото: freepik.com