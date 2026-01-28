«Русская сказка» оживёт в звуках гуслей в Петрозаводске

Шестого февраля в Карельской филармонии прозвучат древние мотивы в исполнении звезды русских гуслей Ольги Алексеевой и оркестра «Онего» (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Солировать на очередном концерте абонемента «Вечера с Оркестром “Онего”» будет Ольга Алексеева – ведущая исполнительница на гуслях звончатых в России, лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Среди её наград – I премия Международного фестиваля «Искусство во имя мира» под руководством Народной артистки СССР Нани Брегвадзе (2010) и серебряная медаль «Национальное достояние России» за активную концертную деятельность, развитие исполнительских традиций и пропаганду русского исполнительского искусства в России и за рубежом (2009).

Сегодня Ольга Алексеева – солистка Государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии. Выступая со многими оркестрами, ансамблями, солистами и звёздами шоу-бизнеса, она также является участницей проектов на федеральных телеканалах.

Гусли звончатые – почти сказочный музыкальный инструмент с древней историей. Их звучание может сравниться со звоном капели и журчанием ручьёв, оно нежное и звонкое, словно трели певчих птиц в высоком небе.

Исполнители:

Оркестр русских народных инструментов «Онего», художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Геннадий Миронов.

Солисты:

Лауреат международных конкурсов Ольга Алексеева (гусли звончатые, Москва); заслуженные артисты Карелии Рита Гайдотина (домра малая), Яна Гореванова (домра малая), Вячеслав Терентьев (балалайка); лауреат международных конкурсов София Ворона (народный вокал); Яков Штоббе (домра альтовая).

В программе:

Музыка русских композиторов (А. Цыганков, К. Шаханов, Л. Афанасьев, В. Тихов, В. Городовская).

Начало в 19:00. 6+

Билеты можно приобрести на сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. ERID