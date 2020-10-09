Рубль серьезно укрепился в конце недели

Центробанк опубликовал официальные курсы валют на выходные дни и понедельник. Согласно данным регулятора, рубль в конце недели заметно укрепил свои позиции.

Так, официальный курс евро снизился на 98 копеек. Теперь европейская валюта стоит 90,72 рубля. Доллар подешевел на 89 копеек до 77,03 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам евро и доллара, упала на 93 копейки до 83,19 рубля.