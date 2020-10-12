Рост стоимости дизтоплива в Карелии составил почти 2% с начала года

Больше всего дизельного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего – жители Ивановской области, разница в цене в разных регионах превышает 30%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Карелия в рейтинге российских регионов по доступности дизтоплива для населения – 2020 занимает 24 строчку

Объем дизельного топлива, который можно купить в Карелии на чистую среднюю зарплату в регионе – 785 литра в месяц.

Цена дизельного топлива во второй половине сентября 2020 года – 49,40 рублей за литр.

Изменение цены дизельного топлива с начала 2020 года – рост 1,6 процента.

По оценкам экспертов, в 2020 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными. По состоянию на вторую половину сентября, средние потребительские цены на дизтопливо в целом по стране составили 48,02 рубля за литр, что на 0,6% выше, чем на конец 2019 года.