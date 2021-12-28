Российский МИД оценил возможность США ограничить конвертацию рубля

США не сможет сделать российский рубль «деревянным», ограничив его конвертацию. В этом уверен глава департамента экономического сотрудничества Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

В интервью агентству дипломат сказал, что это что-то фантастическое, ранее не имевшее место в истории.

Он допустил, что американцы могут запретить некоторым участникам финансового рынка проводить операции с компаниями из США или в американской юрисдикции. Такое случается часто, в отличие от ограничения конвертируемости чужой валюты.

Напомним, в ряде западных СМИ перед переговорами российского и американского президентов появилась информация о возможных жестких санкциях против Москвы.

В их числе называли отключение России от SWIFT и введение мер, ограничивающих способность РФ конвертировать рубль в другие валюты. // Фото: NikolayFrolochkin/Pixabay.com