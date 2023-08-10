Россиянкам назвали модные варианты окрашивания на осень

Стилист Иван Субота перечислил россиянкам модные цвета окрашивания волос на вторую половину 2023 года. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Эксперт дал совет краситься в ярко-красный - «под Русалочку». Также он рекомендовал обратить внимание на вариант «клубничный блонд».

«Брюнеткам рекомендую так называемое «грибное» окрашивание. Его уникальность в чередовании темных и светлых прядей максимально холодных оттенков. Осветление прядей делается с максимальным акцентом на концы волос. Так прическа смотрится более объемной и дольше сохраняет внешний вид»,

- рассказал Субота.

Эксперт отметил, что сейчас в моде также французское ленточное мелирование. Его суть в наиболее контрастном чередовании прядей натурального цвета с осветленными. Оттенок в данном случае можно подобрать любой. // Фото: unsplash.com / Jakob Owens