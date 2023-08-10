10 августа 2023, 19:28
Ребенок погиб на озере в Петербурге
В Северной столице выясняются обстоятельства трагедии на водоеме
В Санкт-Петербурге днем 10 августа утонул ребенок. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, трагедия произошла в районе Горелово примерно в 17:15. Ребенка достали из озера. Поначалу казалось, что несовершеннолетнего откачали. Но затем выяснилось, что ребенок все же скончался.
Пол и возраст погибшего несовершеннолетнего не уточняются. Обстоятельства трагедии устанавливаются. // Фото «Петрозаводск говорит»