Ребенок погиб на озере в Петербурге

В Санкт-Петербурге днем 10 августа утонул ребенок. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, трагедия произошла в районе Горелово примерно в 17:15. Ребенка достали из озера. Поначалу казалось, что несовершеннолетнего откачали. Но затем выяснилось, что ребенок все же скончался.

Пол и возраст погибшего несовершеннолетнего не уточняются. Обстоятельства трагедии устанавливаются. // Фото «Петрозаводск говорит»