Стилист назвал россиянкам визуально омолаживающие прически

Стилист Сергей Матреничев перечислил визуально омолаживающие женщин прически. Слова специалиста приводит издание «А теперь внимание!».

Эксперт посоветовал 30-40-летним женщинам экспериментировать с внешним видом, например, наращивать волосы или, напротив, стричься коротко. Россиянкам, имеющим тонкие пряди, мастер рекомендует скрывать возрастные изменения с помощью прически пикси. При недостатке объема стоит делать завивку, отметил Матреничев.

«А если вам вообще не нравится, как выглядят ваши волосы, соберите их в пучок и накрасьте губы красной помадой!», - посоветовал эксперт. // Фото: unsplash.com / George Bohunicky