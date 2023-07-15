Россиянин погиб на аттракционе

Мужчина решил прокатиться на аттракционе зиплайн в Челябинской области. При спуске по тросу мужчина погиб. Трагедия произошла 14 июля на Айских притесах в Саткинском районе.

По факту гибели мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба регионального управления СК по Челябинской области.

Обстоятельства гибели россиянина устанавливаются. На аттракционе гости могли спуститься по тросу 500 метров со скоростью полета до 60 км/час с перепадом высот 80 метров. // фото телеграм-канал СК по Челябинской области