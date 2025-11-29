Россияне узнали, как справиться со стрессом

Жевательная резинка перед важными событиями помогает успокоиться: ритмичные и повторяющиеся движения способствуют саморегуляции и помогают мозгу ощутить контроль над ситуацией. Этим делятся «Известия».

Жевание усиливает кровоток в головном мозге, повышает поступление глюкозы в префронтальную кору - область, которая отвечает за самоконтроль. Из-за этого снижается гормон стресса, кортизол.

Также жевательная резинка повышает бодрость и улучшает настроение. Чтобы восстановить внутреннее равновесие, помогут короткие прогулки, дыхательные упражнения.