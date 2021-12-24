Россиянам рассказали о формате обучения в школах после праздников

После новогодних каникул школьники будут учиться в очном формате, дистант будет лишь в исключительных случаях. Об этом РИА Новости заявил руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Что касается формата, мы следующий год и уже после зимних каникул - очный формат. Дистанционный формат только в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемиологической ситуацией», - прокомментировал министр. По его мнению, пока нет смысла использовать дистанционный формат или продлять каникулы. (фото pixabay.com, Wokandapix)