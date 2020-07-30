Россиянам перечислили первые симптомы рака

Зачастую онкология может быть выявлена на ранних стадиях развития. Ранняя диагностика способна помочь спасти жизнь пациента, рассказал профессор Аркадий Верткин, его слова приводит aif.ru.

Специалист отметил, что существуют симптомы, которые должны насторожить человека. К ним относятся непроходящий кашель, трудность в глотании, нарушения пищеварения, кровотечения или кровянистые выделения, незаживающие язвы, осиплость в голосе, изменение внешнего облика бородавок и родинок, уплотнения в груди, мошонке и других местах, изменение ритма мочеиспускания и дефекации.

По словам Верткина, при обнаружении у себя подобных симптомов человеку стоит обратиться к терапевту и далее к онкологу. Доктор отметил, что выявление рака на ранних стадиях улучшает прогноз по излечению пациента.