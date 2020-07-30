Парень без страховки забрался на вершину «Лахта-центра»

В Санкт-Петербурге молодой человек по имени Кирилл забрался на самую вершину 500-метровой башни «Лахта-центра». Видеозапись последних мгновений восхождения, снятая с дрона, опубликована на Youtube.

Утверждается, что юноша залез на небоскреб без всякой страховки. Как сообщает «Интерфакс», руководство комплекса проводит проверку по факту происшествия.

Отметим, что 87-этажная башня «Лахта-центра» на данный момент является самым высоким зданием в Европе.