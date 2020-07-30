30 июля 2020, 20:53
Парень без страховки забрался на вершину «Лахта-центра»
Администрация самого высокого здания Европы проводит проверку по факту восхождения руфера
В Санкт-Петербурге молодой человек по имени Кирилл забрался на самую вершину 500-метровой башни «Лахта-центра». Видеозапись последних мгновений восхождения, снятая с дрона, опубликована на Youtube.
Утверждается, что юноша залез на небоскреб без всякой страховки. Как сообщает «Интерфакс», руководство комплекса проводит проверку по факту происшествия.
Отметим, что 87-этажная башня «Лахта-центра» на данный момент является самым высоким зданием в Европе.