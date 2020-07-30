Правила медосмотра водителей в России изменят

К концу 2020 года будут готовы новые правила медицинского освидетельствования для российских водителей. Над этим вопросом сейчас работают в Минздраве, сообщил заместитель министра Олег Салагай, его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал чиновник, различные ведомства уже согласовали позицию по основным положениям новых правил. Вскоре власти надеются прийти к определенному нормативному акту.

По словам Салагая, новый порядок прохождения медосмотра должен помочь выявить людей с зависимостями. В частности, если во время осмотра нарколог обнаружит у кандидата в водители признаки алкоголизма или наркомании, то этот человек должен будет сдать дополнительный анализ.

Чиновник отметил, что регионам необходимо обеспечить доступ к современным медицинским методикам при внедрении новых правил в жизнь. Предполагается, что они начнут действовать с 1 января 2021 года.