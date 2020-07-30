30 июля 2020, 19:33
Россия

Правила медосмотра водителей в России изменят

Власти ставят перед собой цель сбалансировать процесс медосмотра, отметили в Минздраве РФ

К концу 2020 года будут готовы новые правила медицинского освидетельствования для российских водителей. Над этим вопросом сейчас работают в Минздраве, сообщил заместитель министра Олег Салагай, его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал чиновник, различные ведомства уже согласовали позицию по основным положениям новых правил. Вскоре власти надеются прийти к определенному нормативному акту.

По словам Салагая, новый порядок прохождения медосмотра должен помочь выявить людей с зависимостями. В частности, если во время осмотра нарколог обнаружит у кандидата в водители признаки алкоголизма или наркомании, то этот человек должен будет сдать дополнительный анализ.

Чиновник отметил, что регионам необходимо обеспечить доступ к современным медицинским методикам при внедрении новых правил в жизнь. Предполагается, что они начнут действовать с 1 января 2021 года.

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Минздрав РФ
Олег Салагай
медосмотр
водительская комиссия
нарколог
алкоголизм
анализы