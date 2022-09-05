05 сентября 2022, 21:35
Россия

Россиянам напомнили о пользе безалкогольного пива

Врач объяснил, что некоторые виды пива благоприятно влияют на кишечник

Гастроэнтеролог Сергей Вялов сравнил безалкогольное пиво и безалкогольное вино, отметив, что от вина никакой пользы нет, а вот пиво благоприятно влияет на кишечник. Слова эксперта приводит «Газета.ру».

«Безалкогольное пиво благоприятно влияет на микробиом кишечника, который в ответе за иммунную систему, - объяснил он. - Благодаря дрожжам и продуктам брожения пиво стимулирует выработку желудочного сока, а органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике».

Безалкогольное вино не содержит никаких полезных веществ. Этот напиток подходит лишь для того, чтобы избавиться от психологической привычки выпивать, отметил Вялов. Эксперт заключил, что в сравнении с безалкогольным вином концентрированный виноградный сок будет гораздо полезнее. Фото: unsplash.com

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Метки: 
пиво
Гастроэнтеролог
сергей вялов
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вино
здоровье