Россиянам напомнили, как защититься от гриппа

Роспотребнадзор рассказал, как защититься в эпидемию от ОРВИ и гриппа. В ведомстве советуют, в первую очередь, вести здоровый образ жизни, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Не все группы людей проходят вакцинацию по тем или иным причинам (аллергическая реакция на белок куриного яйца, сильная реакция на предыдущее введение вакцины, иммунодефицитные состояния, острая инфекция и др.). Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни,

- сказано в сообщении.

Ведомство добавило, что здоровый образ жизни способствует сохранению и укреплению здоровья, а также способствует повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям.

Роспотребнадзор напомнил, что ЗОЖ предусматривает оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, отказ от вредных привычек, двигательную активность, соблюдение правил личной гигиены, а также умение управлять своими эмоциями.