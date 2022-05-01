Россиян предупредили о несовместимости сахара и алкоголя

Сладкое нельзя смешивать с алкоголем. О несовместимости сахара и спиртного рассказал главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметил врач, при одновременном употреблении алкоголя и сахара они начинают конкурировать в метаболизме, в результате продукты полураспада этанола надолго задерживаются в организме человека.

«Нужно помнить, алкоголь не перерабатывается в организме моментально. Мы к этому не приспособлены природой», - сказал Брюн.

Медик также напомнил, что опьянение можно минимизировать различными препаратами, которые есть в свободной продаже. Например, чистую янтарную кислоту можно разбавить с аскорбиновой кислотой, и тогда алкоголь будет быстрее перерабатываться. При этом принимать такие добавки нужно с осторожностью, особенно если есть проблемы с ЖКТ. Фото: pixabay.com/Vinotecarium