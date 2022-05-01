01 мая 2022, 10:19
Четыре человека погибли в дачном доме в Самарской области
Выясняются обстоятельства смертельного пожара в селе Актуши
Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в селе Актуши в Самарской области. Трагедия произошла в ночь на 1 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
«Установлено, что в пожаре погибли три пожилых женщины и один мужчина», - отмечается в сообщении ведомства.
Прокуратура начала проверку по факту трагедии. Будет дана оценка действиям людей, ответственных за пожарную безопасность. Фото: pixabay.com/fsHH