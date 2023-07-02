Россиян предупредили о мошеннической схеме с эвакуаторщиками

У автовладельцев, неправильно припарковавших свои автомобили, могут выманивать деньги недобросовестные эвакуаторщики. Как это работает в беседе с радио Sputnik рассказал заслуженный юрист Иван Соловьев.

Недобросовестные водители эвакуаторов в свободное от работы время подъезжают к неправильно припаркованным машинам, на которых водитель оставляет свой номер телефона. Их сообщники звонят автовладельцу и предупреждают о риске эвакуации. После того, как владелец убирает свою машину, ему снова звонит сообщник эвакуаторщика и просит перевести деньги за оказанную услугу. Суммы могут доходить до 10 тысяч рублей.

«Все платят в зависимости от стоимости автомобиля, от двух до десяти тысяч рублей. Недобросовестные эвакуаторщики и их сообщники пользуются нежеланием людей забирать потом свою машину со штрафстоянки»,

- объяснил юрист.

Автовладельцам он советует не нарушать правила парковки, чтобы лишать возможность заработка мошенников. // фото freepik.com