Россиян обнадежили снижением цен на ряд продуктов после праздников

Цены на некоторые продукты в России могут после новогодних каникул стать меньше. Эксперты назвали список еды, которая может подешеветь, пишут «Известия».

Дело в том, что в конце декабря многие продукты подорожали на 5-7 процентов из-за предпраздничного ажиотажа. Это, в частности, мясо и рыба, спиртное, сладости, фрукты, овощи.

Но после праздников ретейлеры начнут объявлять акции для держателей карточек лояльности. Дешевле в первую очередь станет скоропортящаяся еда. Например, рыба и морепродукты, мясо птицы и свинина, икра, сахар. // Фото: Pixabay.com