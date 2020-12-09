Россия запретила ввоз азербайджанских помидоров и яблок

Россия запрещает с 10 декабря импорт помидоров и яблок из Азербайджана, сообщает ИА «Росбалт»

По официальной версии, причиной запрета стали опасные вредители.

«Так, только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки). В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения»,

— отмечается в сообщении Россельхознадзора.

Ранее, в связи с выявлением вируса мозаики пепино, ведомство запретило ввоз помидоров из двух областей Республики Беларусь, Бельгии, Турции и Узбекистана. «Петрозаводск говорит» писал об этом.

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