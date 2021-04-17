17 апреля 2021, 13:01
Спорт

Россия впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

Россияне набрали 125 баллов, опередив команды США и Японии

17 апреля на командном чемпионате мира 2021 года по фигурному катанию в Японии произошла сенсация. Сборная России впервые в истории выиграла престижные соревнования.

В заключительный день турнира чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в парных соревнованиях, Анна Щербакова стала победителем в произвольной программе среди женщин, Елизавета Туктамышева - третья, сообщает sport-express.ru.

Сборная России набрала 125 очков и расположилась на первом месте в итоговой турнирной таблице. На втором месте оказалась команда США (110 баллов), на третьем – команда Японии (107).

Командный чемпионат мира проходил с 15 по 18 апреля в Осаке. В турнире участвовали сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции. (фото russian.rt.com)

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чемпионат мира
фигурное катание
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командный чемпионат мира
ЧМ