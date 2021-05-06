Россия сыграет с Канадой в финале юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею вышла в финал юниорского чемпионата мира, проходящего в США. Сегодня ранним утром российская национальная команда переиграла Финляндию. Счет встречи - 6:5.

В финале сборная России сыграет со сборной Канады. Родоначальники хоккея в полуфинальном матче не оставили шансов шведам, разгромив их со счетом 8:1.

Финальный поединок начнется в 4 утра по Москве 7 мая. Фото sreda24.ru