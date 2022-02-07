07 февраля 2022, 07:34
Россия поднялась на первое место в медальном зачете Олимпийских игр
Фигуристы принесли команде ОКР второе золото Олимпиады в Пекине
Сборная России поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.
После золотой медали, завоеванной россиянами в командном турнире в фигурном катании, в активе сборной ОКР две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.
Россияне обошли Норвегию и Швецию в медальном зачете.
Первую золотую медаль сборной России принес лыжник Александр Большунов, победивший в скиатлоне. Фото Getty Images