Россия поднялась на первое место в медальном зачете Олимпийских игр

Сборная России поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

После золотой медали, завоеванной россиянами в командном турнире в фигурном катании, в активе сборной ОКР две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Россияне обошли Норвегию и Швецию в медальном зачете.

Первую золотую медаль сборной России принес лыжник Александр Большунов, победивший в скиатлоне. Фото Getty Images