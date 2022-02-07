Россия выиграла золото Олимпиады в командном турнире фигуристов

Сборная России завоевала золото Олимпиады в Пекине в командном турнире по фигурному катанию.

В составе российской команды выступили Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В командном турнире Игр россияне опередили команды США и Японии, которым достались серебро и бронза.

Это второе золото сборной ОКР на Олимпийских играх. Накануне медаль высшей пробы завоевал лыжник Александр Большунов в скиатлоне. Фото pixabay.com/DavidRockDesign