07 февраля 2022, 06:58
Россия выиграла золото Олимпиады в командном турнире фигуристов
Команда ОКР взяла вторую высшую награду Игр в Пекине
Сборная России завоевала золото Олимпиады в Пекине в командном турнире по фигурному катанию.
В составе российской команды выступили Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
В командном турнире Игр россияне опередили команды США и Японии, которым достались серебро и бронза.
Это второе золото сборной ОКР на Олимпийских играх. Накануне медаль высшей пробы завоевал лыжник Александр Большунов в скиатлоне. Фото pixabay.com/DavidRockDesign