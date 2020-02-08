Росгвардия пригласила жителей Карелии на службу в Чечню

Карельское управление Росгвардии объявило о возможности прохождения военной службы по контракту в войсках национальной гвардии на территории Чеченской Республики (войсковая часть 3025, г. Грозный).

Требования к кандидатам: возраст - от 19 до 35 лет; отсутствие судимости (привлечения к уголовной ответственности); образование - не ниже полного среднего общего (11 классов); физическая развитость. Кандидат не должен быть ранее уволенным по негативным основаниям из войск национальной гвардии или министерства обороны Российской Федерации.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющих категории водительских прав С, D, E или переподготовку по вождению БТР, БМП и других видов техники.

Условия прохождения службы и социальные гарантии: денежное довольствие от 40 тысяч рублей и выше; проживание в казарменных помещениях (комнаты по 3-4 человека); перспектива получения жилья (за счет накопительно-ипотечной системы); бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение; возможность получения бесплатного образования; страхование жизни и здоровья; пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги.

Желающие могут обращаться по адресу: Управление Росгвардии по республике Карелия, г. Петрозаводск ул. Советская д.22, тел: 8(8142)35-35-77.