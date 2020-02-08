Десятки людей выстроились в очередь за бесплатной ухой в Петрозаводске

В Петрозаводске набирает обороты главный день зимнего фестиваля «Гиперборея». Основные мероприятия проходят на Онежской набережной, где выставлены снежные и ледовые скульптуры - участники международного конкурса.

Среди развлечений, предложенных гостям праздника, всеобщее внимание в очередной раз приковано к приготовлению огромного котла лохикейтто - легендарной финской ухи. В эти минуты к месту приготовления уже выстроилась большая очередь желающих отведать фирменное блюдо, которое готовит повар Антон Калинин, передает с места событий корреспондент портала «Петрозаводск говорит».

Напомним, лохикейтто готовится на артезианской воде из свежей рыбы - форели и лосося, заправляется сливками, маслом и молоком, репчатым луком, морковью и картофелем. В составе рецепта - укроп, петрушка, зеленый лук, соль, перец, лавровый лист и секретный ингредиент от повара.

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