Ринтальский сквер: если долго мучиться, что-нибудь получится

Текст и фото: Антонина Кябелева

Реализация скромного проекта благоустройства Ринтальского сквера в Петрозаводске вызвала неожиданный общественный резонанс. Мы с самого начала следили за тем, как менялся облик небольшой зеленой территории, расположенной в микрорайоне Кукковка возле лицея № 13. Самое время подвести итоги.

Ринтальский сквер попал в программу благоустройства общественных территорий, которая финансируется из бюджета Карелии. На эти цели было выделено 1,5 миллиона рублей.

Благоустраивать сквер было доверено ООО «Свой дом». Выбором компании занималась городская администрация. Аукцион проводить не стали, контракт был заключен 23 августа 2023 года по схеме единственного подрядчика, то есть в обход конкурсных процедур. Предполагалось, что работы компания завершит до 1 октября 2023 года. В мэрии рассказали, что проект предполагает удаление аварийных деревьев, отсыпку пешеходных дорожек, установку опор уличного освещения, ремонт лестничного спуска.

Единственное, что удалось сделать компании оперативно, — это вырубить вековые ели, что сразу же вызвало жалобы со стороны граждан, живущих в соседних домах. Деревья стали рубить чуть ли не в день подписания контракта.

Тогда в городской администрации объяснили, что в сквере произрастают «остатки естественного елового леса возрастом более 100 лет», которые «находятся под влиянием антропогенной нагрузки».

Специалисты петрозаводской администрации посчитали, что деревья находились «в усыхающем и сильно ослабленном состоянии».

В общем, в ответ на возмущение горожан в мэрии объяснили, что вырубили аварийные и ослабленные ели, в отношении которых разрешается проводить санитарную рубку. Для подрядчика это обернулось большим плюсом, так как ему не пришлось возмещать в бюджет стоимость древесины, которую он получил в рамках санитарной рубки. Парадоксально, но аварийные деревья, которые петрозаводчане просили убрать, никто так и не тронул.

Справедливости ради стоит сказать, что многие горожане были довольны тем, что городская власть решила облагородить Ринтальский сквер. Люди жаловались, что в темное время по неосвещенному скверу страшно ходить, стихийная тропа с выпирающими корнями деревьев — не самое безопасное место для пожилых людей, мусор никто не убирает, и весной гражданам приходится выходить на субботники, чтобы привести территорию в порядок.

10 октября, когда все работы должны были завершиться, мы вновь посетили сквер. Вдоль ограды появилась отсыпанная гравием тропа, обозначенная по бокам деревянными бортиками. На тот момент это было единственным подтверждением, что подрядчик, вырубив, распилив и вывезя вековые деревья, сделал что-то еще.

В начале дорожки находилась неубранная свалка древесных отходов с остатками отсева. Не было заметно и признаков проводимых работ по организации освещения, а полуразрушенная лестница с вывернутыми бетонными блоками тоже находилась в «первозданном виде».

Несмотря на это, прохожие отмечали, что в целом они довольны. Кто-то, правда, вспомнил об обещаниях поставить уличные фонари, а один мужчина добавил, что ему жалко, что вырубили ели.

Спустя два месяца мы вновь посетили Ринтальский сквер. Работы здесь все же завершили! Вдоль пешеходной тропы появились уличные фонари, которые хорошо освещали очищенную от снега и плотно утоптанную дорожку. Состояние лестницы, надежно засыпанной снегом, проинспектировать не удалось. Она представляла собой снежную горку.

«Да, мне очень нравится. Фонари появились, стало не страшно ходить, дорожка чистится, стало лучше»,

- сказала пожилая женщина, представившаяся Марией Ильиничной.

Ее поддержала женщина помоложе, выгуливающая маленькую собачку:

«Я тут почти каждый день гуляю. Самое главное, что появилось освещение, стало и красиво, и безопасно».

Прохожие отмечали, что пространство сквера изменилось в лучшую сторону. По их словам, главное, что появилось нормальное уличное освещение, которого так не хватает в целом Петрозаводску.

Откровенно говоря, можно, конечно, порадоваться тому, что наконец-то завершился этот небольшой проект благоустройства маленького сквера. Удивляет, конечно, что работы велись так долго. Ведь и всего-то нужно было отсыпать дорожку и установить несколько фонарей. Согласитесь, не самые масштабные работы.

В Карелии чиновники часто оправдывают неудачи при реализации проектов необходимостью проводить торги, когда их выигрывает не самая надежная компания, которая либо затягивает сроки, либо вообще бросает объект. В последнее время в республике все чаще стали прибегать к процедуре «единственного поставщика», которая тоже не гарантирует успеха, но при этом потенциально содержит коррупционные риски.

Остается добавить, что компания «Свой дом» в 2023 году занималась в Петрозаводске благоустройством «Семейной аллеи», идущей от 41-го внутриквартального проезда до Облачного проезда.

Работы нужно было закончить 30 октября 2023 года. Сумма контракта составляла 7,5 миллиона рублей. Однако в ноябре муниципальное учреждение «ЖКХ», выступающее в качестве заказчика, вынуждено было разорвать контракт с ООО «Свой дом».

Компания допустила снижение объемов выполненных работ более, чем на 10%. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. При этом ООО «Свой дом» за выполненные работы выплатили 6,7 миллиона рублей, а начисленная сумма неустойки составила 265 тысяч рублей.

Компания «Свой дом» реализует в Петрозаводске проект по благоустройству Почтовой площади. Работы должны быть завершены до 30 июня 2024 года, а сумма контракта составляет 49,4 миллиона рублей.

А вот контракт с Федеральной налоговой службой по благоустройству территории возле здания филиала ФГУ «Налог-Сервис» на Первомайском проспекте, 50 компания «Свой дом» выполнила даже раньше срока и без замечаний со стороны заказчика. В общем, может, нужно заказчику стать более требовательным, тогда и подрядная организация дисциплину подтянет?