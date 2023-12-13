Много музыки, танцев и вкусной еды будет в Карелии в декабре

16–17 декабря на площади Кирова в Петрозаводске состоится спортивный музыкально-гастрономический фестиваль. Настоящий зимний праздник пройдет благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Гостей фестиваля будут развлекать карельские музыкальные коллективы «Skylark», «Kariala», «Зоряйне», «Соло», «Поколение», «Фиеста», «Верея». Будет звучать народная музыка, карельские песни в современных аранжировках, кавер-версии популярных песен.

Одновременно с этим будет работать настоящая гастрономическая мастерская, в которой своими секретами поделятся шеф-повара из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Мурманска.

Удивлять гостей будут ведущий шоу «Поедем, поедим» Джон Уоррен и ведущий программы «Три соуса» на телеканале «Еда» Константин Вагу.

Член национальной гильдии шеф поваров России, член Всероссийской ассоциации кулинаров, член союза шеф поваров Chefs Team, шеф-повар Дмитрий Стрелков (г.Петрозаводск) будет готовить свиную вырезку, маринованную в чесноке с горчицей и запеченную в луговом сене скошенным летом (разнотравье) с брусничным соусом на основе ягод красного вина и меда с корицей и бадьяном.

Узнаем, что такое помокуху, и научимся готовить это блюдо с Максимом Галецким (г. Мурманск) - шеф-поваром конгресс-отеля «Меридиан», резидентом «Гастрономической карты России».

Не обойдется и без карело-финского супа «Лохикейтто». Его представит шеф-повар ресторана «Фрегат» (г. Петрозаводск) Дмитрий Ильин.

Гостей фестиваля будут угощать глинтвейном. В состав глинтвейна входят виноградный, вишневый, апельсиновый, яблочный, грушевый соки много-много меда, специи. Все желающие смогут зарядиться энергией севера.

На фестивале можно будет бесплатно получить «Карту гостя Петрозаводска», которая позволяет получить скидки и бонусы в различных заведениях города. А ещё гостей фестиваля ждут игровые площадки, ростовые куклы, зажигательные кубинские танцы и фейерверк.

Завершаться фестивальные дни будут выступлениями музыкальных хедлайнеров – группы «Инфинити», молодежного дуэта «Galibri & Mavik» и первой солистки группы «Мираж» Светланы Разиной.

Предлагаем ознакомиться с полной программой фестиваля, где каждый наверняка найдет для себя что-то интересное.