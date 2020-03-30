Режим всеобщей самоизоляции ввели в Санкт-Петербурге

К всеобщей самоизоляции присоединился еще один сосед Карелии - Санкт-Петербург. Особый режим в городе продлится до 5-го апреля. Об этом стало известно сегодня, 30 марта, пишет РИА Новости.

«Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением»,

- уточняется в постановлении местного правительства.

Тем не менее, горожанам не воспрещается посещать ближайшие к дому магазины. Выгуливать домашних животных также разрешено.

Ранее Мурманская и Архангельская области последовали примеру Москвы и ввели жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса. Напомним, глава правительства Михаил Мишустин попросил губернаторов обратить внимание на меры полной самоизоляции, которые были введены в Москве и Подмосковье в связи с распространением коронавируса. Премьер-министр попросил глав регионов проработать возможность введения таких же ограничений у себя.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила о том, что в правительстве республики обсуждается вопрос режима полной самоизоляции жителей республики. По словам Кабатюк, не все жители Карелии ответственно отнеслись к карантинным ограничениям. По ее словам, введение режима самоизоляции позволит бороться с нарушителями в рамках правового поля.