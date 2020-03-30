Малышева заступилась за вдову погибшего на вечеринке с сухим льдом

Елена Малышева поддержала Екатерину Диденко, муж и двое друзей которой ушли из жизни после вечеринки в честь дня рождения блогера-фармацевта. Все трое искупались в бассейне с сухим льдом, после чего скончались от отравления испарениями от сухого льда.

Известная телеведущая поделилась трагической историей в эфире телепередачи «Жить здорово»: «Я не берусь осуждать. Могу сказать одно: после того как эта история произошла, я зашла в ее блог, она очень грамотный фармацевт», - заявила Малышева.

Екатерина Диденко опубликовала фрагмент из телепередачи в своем Instagram. «Елена, хочу вам сказать огромное человеческое спасибо за вашу поддержку!», - поблагодарила Малышеву блогер.

Телеведущая рассказала и о другом инциденте с сухим льдом, который произошел с ребенком. Малыш получил обморожение и был госпитализирован после того, как аниматор вылил ему на голову сухой лед, пишет Cosmo.

Напомним, три человека скончались из-за отравления испарениями от сухого льда: трагедия разыгралась вечером 28 февраля в одной из бань Москвы. Смертертельный инцидент произошел во время вечеринки по случаю 29-летия инстаграм-блогера Екатерины Диденко. Гости Екатерины решили искупаться в бассейне, в который было высыпано 25 килограммов сухого льда.

Среди погибших и муж женщины - утром 29 февраля он скончался в реанимации. Еще два человека скончались на месте, захлебнувшись водой, потеряв сознание, сообщает «Пятый канал». Прибывшим на место медикам их не удалось откачать. Еще пятеро, включая супруга Екатерины, были госпитализированы. Также известно, что среди пострадавших оказался 55-летний охранник бани, который помогал вытаскивать людей из бассейна. Он отравился парами двуокиси углерода.