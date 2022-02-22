Режим работы пункта тестирования на ковид в РИБ Карелии изменится

Число сделанных экспресс-анализов на коронавирус в пунктах тестирования при Республиканской инфекционной больнице и кожно-венерологическом диспансере резко снизилось. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Этим фактом он объяснил предстоящее изменение режима работы одного из пунктов. Уже с 1 марта тестировать на COVID-19 в РИБ Карелии будут не круглосуточно, как это делают сейчас.

Пункт будет работать с 8:00 до 22:00 ежедневно, как и пункт в РКВД на улице Островского, 83. В праздничные дни обе точки тоже открыты. // Фото: источник