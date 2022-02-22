Новый детский сад построили в Сортавале

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев сообщил, что в январе 2022 года удалось достроить здание детского сада в Сортавале.

Как только сойдет снег, подрядная организация приступит к установке детского городка и благоустройству территории. Планируется, что в мае-июне 2022 года детское объединение пройдет процедуру лицензирования и в сентябре сможет начать работу.

Напомним, что детский сад возводит известная в Карелии строительная компания КСМ. Работы начались в 2019 году. Их планировалось завершить в ноябре 2021 года. Детский садик на 150 мест обошелся бюджету в 193 миллиона рублей. Его возводят в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее в пресс-службе губернатора сообщали, что первых воспитанников новое учреждение примет весной. (фото gov.karelia.ru)