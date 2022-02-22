Власти Карелии приостановили раздачу земли у подножия горы-крепости

На правительственном совещании по Сортавальскому району подробно обсуждали проекты, связанные с использованием земельных участков. Не секрет, что Сортавальский район является одной из самых интересных в плане развития туризма территорий. Использование земельных участков в районе вызывает множество конфликтных ситуаций.

Одна из спорных территорий - подножие живописной горы Линнавуори (от финского выражения «крепость-гора» или «крепость на возвышенности». - Прим.ред.), где многие хотели бы получить участки под ИЖС. Причем сейчас предназначение земли позволяет претендовать на выделение участков под строительство индивидуальных домов. С другой стороны, сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская, существует инвестор, который хотел бы поучаствовать в создании историко-экологической зоны на горе Линнавуори.

Но в окружении жилых домов развивать туристический объект, который окажется, как выразился глава республики Парфенчиков, «в блокаде», будет, по его мнению, сложно. На совещании было решено «притормозить» раздачу участков у подножия горы.

Обсуждалась и судьба сада Винтера. Парфенчиков предложил перевести сад Винтера, как он выразился, в государственный формат. Это предложение поддержал глава Сортавалы Сергей Крупин. На месте бывшего военного госпиталя рядом с садом планируется построить санаторий. Уже есть инвестор, готовый реализовать этот проект.

Социальная напряженность возникла на острове Риеккалансаари, где массово выделяются участки под туристические базы и строительство жилых домов. Причем, отметил Крупин, участки предоставляются «забор в забор», без разрывов, и граждане лишаются доступа к воде.

Как отметил Крупин, даже, когда местная администрация возражает, министерство имущественных и земельных отношений все равно согласует выделение участков. В сортавальской администрации считают, что необходим комплексный план развития острова. (фото Олег Удальцов, google.kz)