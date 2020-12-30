«Рено Логан» сбил пешехода в Прионежском районе

В Госавтоинспекции рассказали о двух авариях, произошедших за минувшие сутки на дорогах Карелии.

В Костомукше столкнулись автомобили «Субару Трибека» и «Форд Транзит». В результате пострадал водитель «Форда». В Прионежском районе «Рено Логан» наехал на пешехода. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

ГИБДД призывает участников движения соблюдать правила безопасности на дороге. (фото biwork.ru)