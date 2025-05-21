21 мая 2025, 14:13
Ребенок получил разрыв почки во время игры на детской площадке
В Петербурге возбуждено уголовное дело после травмирования девятилетнего мальчика
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик получил тяжелую травму на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, инцидент произошел в Шушарах. Во время игры на детской площадке школьник упал с двухметровой высоты. В результате ребенок получил разрыв почки.
Прокуратура организовала проверку игрового комплекса. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. © «Петрозаводск говорит»