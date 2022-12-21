Реальный срок получил петрозаводчанин за хищение продуктов

В Петрозаводске осудили 23-летнего горожанина за совершение кражи и покушение на грабеж продуктов питания из магазина. В январе текущего года он похитил шесть упаковок кофе из магазина «Пятерочка» на сумму более 2 тысяч 500 рублей. Менее чем через месяц решился ограбить торговую точку «Дикси-Юг», применив насилие к сотруднику магазина, который пытался его остановить.

Тогда же в отношении правонарушителя возбуждили уголовное дело по статьям УК РФ 158 УК РФ (кража) и 161 УК РФ (покушение на грабеж с применением насилия), рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Также выяснилось, что правоохранителям он давно знаком. Кроме того, состоит на учете у врача-нарколога. Суд по совокупности преступлений назначил наказание – три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. // Фото: freepik.