Разрешения на охоту в Карелии будут выдавать по жеребьевке

Порядок распределения и выдачи разрешений на охоту в Карелии будет другим. Минприроды республики подготовило изменения, которые заложат в основу соответствующего законопроекта, сообщил губернатор Артур Парфенчиков.

По словам главы региона, процесс должен стать удобнее и прозрачнее. В данный момент заявки подают в основном в электронном виде на портале «Госуслуги».

Но поскольку число разрешений ограничено, их получают те, кто подал заявление быстрее. Охотники с медленным интернетом из далеких северных поселков проигрывают своим коллегам из Москвы: те успевают заявиться раньше.

Карельские власти решили распределять половину всех лицензий методом открытой жеребьевки. Еще 20 процентов отдадут общественным помощникам охотинспекторов, а 30 процентов - волчатникам.

Вдобавок у последних будет преимущество: получать разрешение на добычу лосей не только в том районе, где они живут, но и в других. // Фото: pxhere.com