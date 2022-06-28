28 июня 2022, 20:25
Дороги на трех улицах Петрозаводска начали ремонтировать
Городские магистрали обновляют с опережением графика
Начался ремонт городских дорог, сообщает администрация Петрозаводска. Подрядчик уже работает на улицах Щербакова, Красной и Фридриха Энгельса.
Деньги выделили по проекту «Безопасные качественные дороги», ремонт ведет компания «АБЗ-Дорстрой». Она занимается объектами, которые собирались привести в порядок лишь в 2023 году.
В прошлый период, то есть весной и осенью, подрядчик выполнил ремонт с опережением графика, это позволило начать работы раньше сейчас.
Вот список дорог, которые отремонтируют в этом сезоне:
// Фото: администрация Петрозаводска