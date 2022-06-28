Дороги на трех улицах Петрозаводска начали ремонтировать

Начался ремонт городских дорог, сообщает администрация Петрозаводска. Подрядчик уже работает на улицах Щербакова, Красной и Фридриха Энгельса.

Деньги выделили по проекту «Безопасные качественные дороги», ремонт ведет компания «АБЗ-Дорстрой». Она занимается объектами, которые собирались привести в порядок лишь в 2023 году.

В прошлый период, то есть весной и осенью, подрядчик выполнил ремонт с опережением графика, это позволило начать работы раньше сейчас.

Вот список дорог, которые отремонтируют в этом сезоне:

// Фото: администрация Петрозаводска