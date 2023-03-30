Расписание работы пунктов пропуска на границе с Финляндией изменилось

Режим работы двух пунктов пропуска на российско-финляндской границе изменился. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ Карелии.

Так, расположенный в Костомукше МАПП «Люття» с 26 марта работает с 08:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 19:00 с пятницы по воскресенье.

Пункт пропуска «Лотта» на территории Мурманской области с 26 марта начал работать ежедневно с 9:00 до 15:00. // фото: pixabay.com