Работники скорой помощи пострадали во время командировки в Карелии

Государственная инспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая, произошедшего с работниками Пудожской ЦРБ во время командировки. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным источника, 15 января автомобиль скорой помощи попал в ДТП, возвращаясь в Пудож из Медвежьегорска. В результате аварии медицинская сестра получила тяжелые травмы. Водитель скорой получил травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Госинспекция намерена сделать выводы о причинах и обстоятельствах случившегося. // Фото «Петрозаводск говорит»