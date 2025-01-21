21 января 2025, 07:38
Работники скорой помощи пострадали во время командировки в Карелии
Госинспекция труда начала расследование несчастного случая с сотрудниками Пудожской ЦРБ
Государственная инспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая, произошедшего с работниками Пудожской ЦРБ во время командировки. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным источника, 15 января автомобиль скорой помощи попал в ДТП, возвращаясь в Пудож из Медвежьегорска. В результате аварии медицинская сестра получила тяжелые травмы. Водитель скорой получил травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью.
Госинспекция намерена сделать выводы о причинах и обстоятельствах случившегося. // Фото «Петрозаводск говорит»