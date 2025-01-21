Автомобиль сгорел после ДТП на трассе под Петрозаводском

Под Петрозаводском в результате ДТП сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент произошел вечером 20 января на федеральной трассе недалеко от Ужесельги. Столкнулись два легковых автомобиля. После аварии один из них загорелся и полностью выгорел.

Очевидцы снимали инцидент на видео. Они опасались, что может произойти взрыв. Подробности инцидента выясняются. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»